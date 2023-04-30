Три мощных ритуала: как привлечь деньги и любовь во время лунного затмения 5 мая

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5 мая 2023 года случится сразу три мощных явления, которые окажут серьезное влияние на общество. Помимо лунного затмения и полнолуния, нас ожидает очередная зеркальная дата — 05.05.2023. Кроме того, указанный день знаменует собой финал коридора затмений, начавшегося с 20 апреля.

В такой непростой период предопределено наступление событий, которые рискуют заметно изменить жизнь людей против их воли и желания. О том, как вести себя в данный день и как привлечь удачу, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Финал кармического коридора затмений: что можно и чего нельзя делать

В астрологии затмение традиционно связывают с порой, когда можно и даже нужно что-то менять в жизни. Это идеальный момент для того, чтобы простить другим ошибки и забыть о собственных грехах. В период затмения абсолютно всем людям необходимо «закрыть гештальт» и начать двигаться дальше.

В мае общество ждет полутеневое лунное затмение, которое пройдет в знаке Скорпиона. Своего пика предстоящее астрологическое событие достигнет в 20:34. Поскольку отчасти Луна окажется во власти Скорпиона, предстоящий период обязательно «подсветит» темные стороны большинства людей. В данное время возрастает вероятность оказаться в эпицентре конфликтов и скандалов. Также многие из нас займутся нежелательным самокопанием, что может привести к ухудшению душевного состояния. Обострять тревожное настроение будет полная Луна, которая всегда усиливает наши внутренние страхи и волнения.

5 мая 2023 года будет идеальным временем для расставания с прежними обидами и взятием курса к новым целям. Подойдите к этой дате с точки зрения деловой сферы, определив новые проекты и покончив с тягостными моментами из прошлого.

Также этот день идеально подходит для переосмысления прежних ошибок и негативного опыта. Но постарайтесь не впадать в крайности с собственным самоанализом, чтобы не почувствовать сильных приступов раздражения.

В такую дату необходимо избегать слишком активного общения с социумом, поскольку тяжелый Скорпион может вмешаться в вашу жизнь самым отрицательным образом. Также нежелательно заниматься в указанный день налаживанием личных отношений и попытками укрепить свой союз. Лучше определите для себя приоритеты в рабочей области, где вы легко добьетесь оглушительного успеха.

Три мощных ритуала для привлечения успеха

5 мая 2023 года является не только финалом коридора затмений, но и мистической зеркальной датой, поэтому в этот день можно прибегнуть к ритуалам, заряженным на успех в трех главных сферах.

«Денежный горшок»

Для выполнения данного ритуала вам понадобятся крупная бумажная купюра, горшок для растений и сам цветок. Положите на дно горшка купюру, присыпьте сверху почвой и посадите растение. Вместе с ростом цветка будут расти и ваши финансы.

«Любовный конверт»

Возьмите большой красный конверт и 18 листов красной бумаги. «Зарядите» их своей энергией: в течение трех дней раскладывайте указанные предметы рядом с собой и мысленно представляйте свою идеальную вторую половинку. Затем каждый день описывайте на одном листке то, что вы хотите увидеть в любимом человеке. После того как используете последний лист, сложите все листки в конверт и разместите в доме с юго-западной стороны. В скором времени к вам в дом придет любовь.

«На здоровье»

Вам понадобятся очищенная вода, полынь, соль и мед. Смешайте все компоненты в равном количестве, вылейте в ванну и понежьтесь в целебной воде хотя бы полчаса. Такой ритуал очистит тело и мысли, уберет весь негатив, снимет сглаз и зарядит небывалой энергией.