Фото: Unsplash

Индия, Пакистан, Египет и Бразилия заняли неоднозначную позицию по ряду вопросов, связанных с украинским кризисом, таким образом препятствуя политике США. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть документы американской разведки.

— Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий, — говорится в сообщении.

По данным издания, глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна сделала акцент на стратегическом партнерстве с Китаем. Также в документах говорится, что Индия в ходе переговоров с Россией заявила о поддержке.

В материале утверждается, что Египет пытается преодолеть противостояние в украинском конфликте, стараясь не помогать как США, так и России.

Китай все еще может выступить в качестве миротворца в урегулировании конфликта на Украине. При этом для Киева любая поддержка Пекина — возможность создать себе альтернативный источник помощи на случай поражения Джо Байдена и его сторонников на президентских выборах в США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.