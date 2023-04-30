Фото: Минобороны РФ

На «дороге смерти» в Артемовске был уничтожен американский наемник Эндрю Харрис Купер из Кливленда, штат Огайо. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Его ликвидировали вместе с ирландцем Финбаром Кафферки огнем российской артиллерии на «дороге смерти» в Артемовске, пишет «РВ».

28 апреля стало известно, что около 20 высших украинских и зарубежных офицеров ликвидированы после ракетного удара по территории судостроительного завода в Николаеве. Массированный удар был нанесен во время встречи украинских военных со своими англоязычными коллегами.

В минувший вторник, 25 апреля, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе. Он считает, что ВСУ теряют в боях лучшие силы, которые планировалось использовать во время контрнаступления.