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Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом, который нужно разделить на кусочки

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом, который нужно разделить на кусочки
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на кусочки. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

— Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему, — сказал он.

Зеленский добавил, что «беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки», передает РИА Новости.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что у украинского руководства не получится восполнить потери среди личного состава своих вооруженных сил, так как 80 процентов обученных бойцов либо уже погибли, либо ранены.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается похожей точки зрения. По его мнению, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе.

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата.

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