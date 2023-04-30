Автобус и «газель» столкнулись на шоссе Энтузиастов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На шоссе Энтузиастов столкнулись автобус и «газель». Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

В результате случившегося перекрыты три полосы в сторону Московской области. Отмечается, что пострадавших нет.

Другая авария произошла 28 апреля на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

Еще одно ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.