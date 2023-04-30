Сергей Собянин: 1 мая московские парки открывают летний сезон

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 3-й Лучевой просек Карта всех событий

1 мая открывается летний сезон в московских парках. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В популярных парках нашего города — «Сокольниках», саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького и многих других — жителей города ждут интересные представления, концерты и мастер-классы для взрослых и детей, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что 1 мая на различных площадках пройдет свыше 200 активностей. Так, в рамках праздника в ландшафтном парке «Митино» выступят артисты хореографического коллектива, в парке «Фили» научат делать подсвечники и покажут сказочный спектакль, а в усадьбе Воронцово устроят научное шоу для детей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр напомнил о завершении реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» и Всехсвятской рощи.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра.