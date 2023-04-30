Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: 1 мая московские парки открывают летний сезон

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: 1 мая московские парки открывают летний сезон
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 3-й Лучевой просек Карта всех событий

1 мая открывается летний сезон в московских парках. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В популярных парках нашего города — «Сокольниках», саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького и многих других — жителей города ждут интересные представления, концерты и мастер-классы для взрослых и детей, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что 1 мая на различных площадках пройдет свыше 200 активностей. Так, в рамках праздника в ландшафтном парке «Митино» выступят артисты хореографического коллектива, в парке «Фили» научат делать подсвечники и покажут сказочный спектакль, а в усадьбе Воронцово устроят научное шоу для детей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр напомнил о завершении реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» и Всехсвятской рощи.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра.

Праздники Москва Сергей Собянин Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Все мнения
О проекте