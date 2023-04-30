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Глава индийского банка Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Никита Худяков
В мире
Глава индийского банка Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского доллара. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет The Economic Times.

— Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать: вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли, — сказал он.

Котак отметил, что во всем мире сейчас ищут альтернативную резервную валюту. Банкир считает, что для Индии настало подходящее время сделать таковой рупию. По мнению Котака, у Японии и Великобритании не хватит смелости занять эти позиции, хотя их валюты являются свободными.

При этом глава банка добавил, что у Китая существует проблема доверия со многими странами, поэтому юань не сможет занять место резервной валюты, говорится в материале.

Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «ВМ» предрек исчезновение доллара и евро. Он считает, что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от нее и перейти на новые деньги.

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