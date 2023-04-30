Горожан пригласили на научную станцию МГТУ имени Баумана на фестивале «Московская весна»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, 2-я Бауманская улица, 5с4 Карта всех событий

Научная станция МГТУ имени Н. Э. Баумана на улице Перерва приглашает сделать светящийся кулон в виде красной звезды Победы, собрать модель известного истребителя МИГ-29 и познакомиться с бионикой и хроматографией. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Все желающие могут попробовать свои силы в инженерном деле, открыть для себя тайны конструкторов или просто сделать оригинальные подарки самым близким.

— Современная школа не заканчивается за порогом учебного заведения. Для того чтобы молодые люди могли ответственно подойти к выбору будущей профессии и университета, в их распоряжении есть многочисленные кружки и секции, самые разнообразные курсы, — заявил проректор по науке и цифровому развитию учреждения Павел Дроговоз.

У жителей столицы появится уникальная возможность познакомиться с бионикой. Например, гости площадки узнают, как она работает, а также смогут создать собственные бионические модели и проверить их функционал в специальном программном обеспечении.

28 апреля стартовал фестиваль «Московская весна», который будет посвящен празднованию Дня Победы. «Вечерняя Москва» побывала на одной из площадок и узнала, что ждет гостей мероприятия.