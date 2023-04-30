Информационный центр для туристов открылся на Южном речном вокзале

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, проспект Андропова, 11к2 Карта всех событий

На Южном речном вокзале, который начал работу после реконструкции, открылся новый туристско-информационный центр (ТИЦ). Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Специалисты центра составят маршрут по достопримечательностям города, расскажут о водных маршрутах столицы, инфраструктуре и расписании движения экскурсионных и пассажирских судов, а также обеспечат посетителей буклетами и картами, которые помогут при самостоятельном изучении Москвы.

Здание находится на первом этаже вокзала слева от главного входа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 апреля открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

Музей транспорта Москвы открыл выставочное пространство в здании Южного речного вокзала. Посетители увидят масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику более чем из 10 государственных и частных собраний.