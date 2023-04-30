Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Задержан мужчина, из ревности убивший соперника ножом в Путевом проезде

Никита Худяков
Происшествия
Задержан мужчина, из ревности убивший соперника ножом в Путевом проезде
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчину, который подозревается в убийстве на почве ревности сожителя бывшей девушки в Путевом проезде, задержали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— На месте изъято орудие преступления, которое будет направленно на экспертизу, — сказала она.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. На текущий момент криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия.

Задержан мужчина, из ревности убивший соперника ножом в Путевом проезде Фото: Прокуратура Москвы

О преступлении стало известно 30 апреля. В квартире дома в Путевом проезде было обнаружено тело 42-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Похожее преступление произошло в Москве 15 марта. Во время застолья в квартире жилого дома в Балашихе двое знакомых поссорились на почве ревности, и один ударил другого ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Следственный комитет Москва Убийства Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте