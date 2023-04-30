Задержан мужчина, из ревности убивший соперника ножом в Путевом проезде

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчину, который подозревается в убийстве на почве ревности сожителя бывшей девушки в Путевом проезде, задержали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— На месте изъято орудие преступления, которое будет направленно на экспертизу, — сказала она.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. На текущий момент криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия.

Фото: Прокуратура Москвы

О преступлении стало известно 30 апреля. В квартире дома в Путевом проезде было обнаружено тело 42-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Похожее преступление произошло в Москве 15 марта. Во время застолья в квартире жилого дома в Балашихе двое знакомых поссорились на почве ревности, и один ударил другого ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.