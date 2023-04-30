Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время пребывания на посту «исчерпала все средства» в попытке предотвратить конфликт между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает издание Die Zeit.

— Я пыталась всеми имеющимися в моем распоряжении средствами предотвратить эту ситуацию. Тот факт, что это не удалось, не доказывает, что пытаться было неправильно, — сказала она.

Меркель не стала отвечать на вопрос о возможных сроках окончания конфликта. Она отметила, что нужно думать о будущем и вести мирные переговоры, говорится в материале.

В конце февраля Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. По ее мнению, несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.

В конце марта бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключение Минских соглашений оказалось выгодным властям Украины. По его словам, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь».