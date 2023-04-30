Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе

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Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживаются трамваи ряда маршрутов. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Варшавском шоссе задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

Пассажирам стоит быть внимательнее и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 апреля на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы по техническим причинам также задерживались трамваи № 47 и 49.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет менее 10 минут.