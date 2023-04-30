Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе

Никита Худяков
Происшествия
Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживаются трамваи ряда маршрутов. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Варшавском шоссе задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

Пассажирам стоит быть внимательнее и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 апреля на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы по техническим причинам также задерживались трамваи № 47 и 49.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет менее 10 минут.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте