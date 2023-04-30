Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Частный легкомоторный самолет рухнул в Новосибирске

Евгений Белоусов
Происшествия
Частный легкомоторный самолет рухнул в Новосибирске
Фото: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с посадочной площадкой в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, около 17:00 (по местному времени — прим. «ВМ») при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска, — говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из экипажа самолета при происшествии не пострадал. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

26 апреля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба летчика катапультировались. Их эвакуировали, жизни и здоровью пилотов ничего не угрожало.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» упал на землю. В результате погиб 58-летний владелец судна, который был за штурвалом.

Новосибирская область Новосибирск Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте