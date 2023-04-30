Частный легкомоторный самолет рухнул в Новосибирске

Фото: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с посадочной площадкой в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, около 17:00 (по местному времени — прим. «ВМ») при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска, — говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из экипажа самолета при происшествии не пострадал. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

26 апреля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба летчика катапультировались. Их эвакуировали, жизни и здоровью пилотов ничего не угрожало.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» упал на землю. В результате погиб 58-летний владелец судна, который был за штурвалом.