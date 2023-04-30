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Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Евгений Белоусов
Спорт
Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь в воскресенье, 30 апреля, обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам.

Шахматисты не сумели выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7–7), после чего противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью.

Однако в четвертой партии Дин Лижэнь все же одержал победу над россиянином черными фигурами и выиграл тай-брейк со счетом 2,5–1,5.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если бы игроки уложились в 14 партий, то победитель получил бы 60 процентов от суммы. Однако теперь китайский гроссмейстер может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

27 апреля Непомнящий и Лижэнь также сыграли вничью. В тот раз россиянин играл белыми фигурами. Партия продлилась около трех часов и завершилась на 39-м ходу.

«Одной из худших в жизни» партий Ян Непомнящий назвал встречу, прошедшую 16 апреля. Тогда гроссмейстер уступил своему китайскому оппоненту. Партия завершилась на 44-м ходу.

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