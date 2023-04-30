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Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая

Евгений Белоусов
Город
Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Праздник «Открытие летнего сезона» пройдет 1 мая в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в воскресенье, 30 апреля.

— Состоится концерт с участием детских коллективов, зрителем которого сможет стать каждый посетитель, потому что проходить это будет под открытым небом на уличной площадке. Это будут вокальные и хореографические коллективы, — говорится в сообщении.

После концерта экскурсоводы зоопарка проведут для всех желающих обзорную экскурсию по старой территории зоосада. На ней появятся точки мастер-классов «Мастерская зоопарк».

На мастер-классах каждый желающий сможет освоить какую-нибудь новую для себя технику создания предмета из неожиданных материалов и смастерить сувенир на память о Московском зоопарке.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход. Изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.

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