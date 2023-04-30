Россиянам назвали четыре способа, как существенно увеличить пенсию

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Размер пенсии зависит от стажа, индивидуальных коэффициентов и некоторых других факторов. Эксперты назвали четыре способа, которые помогут существенно увеличить сумму пенсионных выплат.

В первую очередь рекомендуется пополнить индивидуальный пенсионный счет (ИПС). Это значительно увеличит капитал и позволит получить большую пенсию в будущем.

Другой способ заключается в работе на пенсии. Он дает возможность получать дополнительный доход, но подходит не всем. Также эксперты напоминают, что отсутствие долгих перерывов между сменой работы также благоприятно сказывается на будущих выплатах.

Кроме того, специалисты порекомендовали обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, чтобы уточнить пенсионные права. В некоторых случаях данные могут быть неправильно внесены в базу, из-за чего выплаты уменьшаются.

Посоветовали эксперты и прибрести дополнительное пенсионное страхование ради дополнительного источника доходов, передает Ussurmedia.

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 47 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob. Самые высокие ожидания от пенсий выявлены в Москве. Столичные пенсионеры считают, что пенсия в 51,3 тысячи в месяц смогла бы удовлетворить их потребности. Вторую строчку заняли жители Санкт-Петербурга с желаемой социальной выплатой в размере 48,7 тысячи рублей.

Пошаговая инструкция о том, как оформить пенсию онлайн на портале госуслуг и сайте СФР, — в материале «Вечерней Москвы».