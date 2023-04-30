Москвичей предупредили о неустойчивой и прохладной погоде в мае

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода в мае. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется на уровне плюс 15 градусов и выше, может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая, — рассказал он.

По словам синоптика, количество осадков в последний месяц весны ожидается умеренное — не более 10 процентов выше нормы. Первая декада мая, добавил Тишковец, будет и вовсе «провальной»: температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы.

Ожидаемая среднемесячная температура воздуха будет на 0,5–1 градус ниже положенного. Норма составляет плюс 13,6 градуса, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

В отдельные дни в майские праздники в столице не исключены осадки и порывы ветра. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.