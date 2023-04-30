«Светлая память»: Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева

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Официальный представитель российского МИД выразила соболезнования семье и близким модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося в воскресенье, 30 апреля.

— Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное! — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О смерти художника-модельера ранее сообщил ряд СМИ. Вскоре смерть Зайцева подтвердили в пресс-службе Российской академии художеств, профессором которой он являлся. Первый ведущий телепередачи «Модный приговор» скончался в возрасте 85 лет.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году.

Широкому зрителю Зайцев также известен как первый ведущий телепередачи «Модный приговор», в которой он проработал с 2007 по 2009 год.

В 2016 году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.