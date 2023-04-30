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«Локомотив» разгромил «Химки» в матче 25-го тура РПЛ

Евгений Белоусов
Спорт
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче 25-го тура РПЛ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский футбольный клуб «Локомотив» в воскресенье, 30 апреля, разгромил подмосковные «Химки» в матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 5:1. У хозяев дубль оформил Артем Дзюба. Еще по мячу забили Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.

Дзюба забил свои седьмой и восьмой мячи за последние восемь матчей весенней части чемпионата России. В столичный клуб он перешел в зимнее трансферное окно.

24 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дублем отличился Александр Соболев.

Клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо».

Футбол ФК «Локомотив» РПЛ (Российская премьер-лига) ФК «Химки» Россия
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