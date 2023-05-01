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Приметы и советы

«Внизу — инфекции, наверху — простуда»: как этаж проживания влияет на здоровье

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Внизу — инфекции, наверху — простуда»: как этаж проживания влияет на здоровье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Высота, на которой живет человек, может стать причиной его проблем со здоровьем. Так, на нижних этажах повышаются риски возникновения инфекций, а на верхних — простудных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, чем ниже этаж проживания человека, тем выше вероятность поднятия пылевого облака с поверхности земли. Такие выделения наносят вред здоровью, потому что организм не может справиться с ними самостоятельно. Это вызывает болезни легких и аллергические реакции.

— Также на нижних этажах есть вероятность возникновения плесени и грибковых инфекций, которые негативно влияют на иммунитет человека. То же самое, кстати, происходит и на самых верхних этажах, где подтекают крыши, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил Кондрахин, на здоровье оказывает влияние и система мусоропровода в подъезде. Ее основание чаще всего располагается на уровне первого этажа.

— Жители квартир, которые граничат с местом сброса отходов, находятся в зоне риска попадания инфекций в дом и организм, — предупредил он.

При этом чем выше этаж, по словам специалиста, тем больше вероятность проблем со здоровьем из-за сквозняков и выхлопных газов промышленных предприятий. Уже на средних этажах эта проблема становится ощутимой.

— Люди часто простужаются, потому что постоянно открывают окна и двери, а также неверно используют системы кондиционирования, — пояснил Кондрахин. — Здесь нет пыли, но пониженная влажность заставляет открывать окна, что учащает вероятность простуд.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал «ВМ» о правиле одного дня, которое подсказывает, когда нужно прекратить самолечение и обратиться к врачу.

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