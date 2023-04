Диетолог Янг перечислила правила завтрака для похудения

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американский диетолог Лиза Янг поделилась советами по правильному питанию для тех, кто хочет похудеть к летнему сезону.

По мнению специалиста, лучше всего на завтрак есть фрукты, ягоды, яичные блюда и овсянку. Также стоит обратить внимание на цельнозерновой хлеб. Информация об этом появилась на портале Eat This, Not That.

Завтрак, богатый белками, является ключевым фактором, когда вы пытаетесь избавиться от упорного жира. Отличный способ начать утро — это комбинировать овсянку с ягодами.

— Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес. Также рекомендуется добавлять свежие фрукты к следующему завтраку, — отметила Лиза Янг.

Согласно рекомендациям, также помогут в сбросе веса смузи, киноа, семена чиа и льна.Ранее было известно, что шаурма, популярная у многих людей, уже давно считается быстрой едой, которую удобно перекусывать.

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов объяснил, почему шаурма вредна для здоровья человека.Специалист отметил, что в процессе жарки красного мяса, используемого для этого блюда, образуются гетероциклические амины.

Сырые овощи полезны и обладают большим запасом витаминов, однако некоторым людям их употребление противопоказано. Об этом заявила врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова. Диетолог добавила, что сырые овощи также нельзя есть при холециститах и гастритах. Кроме того, при заболеваниях толстого кишечника сырые овощи раздражают его стенку и царапают слизистую, что приводит к болям, вздутиям и метеоризмам.