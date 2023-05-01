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The Guardian: Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ

Ирэна Колесова
В мире
The Guardian: Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Запад выражает тревогу по поводу беспокойных сообщений о неспособности Вооруженных сил Украины эффективно противостоять российским силам.

Особенно это неприятно на фоне значительных вливаний денежных средств в армию страны. Об этом пишут Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин из The Guardian.

Один из бойцов ВСУ признал, что они не готовы и им нужна более тщательная подготовка и больше времени для того, чтобы действовать. Ситуация в украинской армии вызывает беспокойство в Вашингтоне и других европейских столицах, которые вложили миллиарды долларов в помощь Украине, указано в статье.

Из материала также следует, что американские разведчики уведомляют о том, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для осуществления своих целей.

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц. По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.

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