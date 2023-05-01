Доцент Тимофеев предупредил россиян, на какие звонки нельзя отвечать

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Мошенники чаще всего звонят с номеров, состоящих из трех или четырех цифр. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Кроме того, злоумышленники любят использовать иностранные номера. Эксперт рекомендует не перезванивать незнакомцам, если звонок был быстро сброшен, или вы увидели анонимный пропущенный вызов.

— «Сбрасывающие» звонок — почти всегда мошенники, — цитирует Тимофеева агентство «Прайм».

Недавно на востоке столицы телефонные мошенники украли у пожилой женщины два миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По данным Центробанка, которые привели во вторник, 11 апреля, в несколько раз участились случаи мошенничества с помощью QR-кодов. «Вечерняя Москва» узнала, как обезопасить себя от действий злоумышленников. Сегодня главная тенденция у мошенников — выпросить у жертвы QR-код. Это позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских карт, не имея их данных.