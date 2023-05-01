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Собянин рассказал о преимуществах пользования электронными медкартами

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о преимуществах пользования электронными медкартами
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице увеличивается количество горожан, которые пользуются электронными медицинскими картами. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благодаря этому цифровому сервису москвичи могут получить информацию о своем здоровье и здоровье своего ребенка в любое удобное время. Пользователи могут вести «Дневник здоровья»: записывать температуру тела, уровень кислорода и сахара в крови, данные об артериальном давлении, — сказал он.

Говоря о преимуществах такой медкарты, глава города отметил, что в специальные разделы вносят данные об аллергиях ребенка, семейную и личную истории болезней. Кроме того, пациенты могут давать доступ к своей медкарте врачам частных клиник, федеральных центров и региональных больниц, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о преимуществах пользования электронными медкартами Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице патронажные медсестры теперь оформляют протоколы в электронном виде. С помощью планшетов уже заполнено почти 350 тысяч протоколов в цифровом формате.

С 2012 года москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более 500 миллионов раз. Уточняется, что 64 процента записей с начала этого года совершены при помощи мобильного приложения с электронной медицинской картой «ЕМИАС. ИНФО».

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