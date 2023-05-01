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Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми

Араз Салехов
Город
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми
Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

В Москве запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму города.

— К летнему сезону в Москве запустилась интерактивная программа для туристов и москвичей с детьми «Играй в Москву», которая предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет, — говорится в сообщении.

В программе представлено пять маршрутов по городу. Она дает возможность изучить столичные достопримечательности и выполнить интерактивные задания. Проект стартует 1 мая и будет действовать все лето, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по городу, которые, безусловно, стоит посетить в майские выходные. Так, москвичей приглашают в сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и другие.

Московская канатная дорога в майские праздники будет работать по измененному расписанию. Кроме того, 10 мая канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00 по тарифам среды.

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