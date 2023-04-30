График работы Московской канатной дороги изменится на майских праздниках

На самокатах Александр и Евгения Ивановы / Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Москва, улица Косыгина, 28с2 Карта всех событий

Московская канатная дорога в майские праздники будет работать по измененному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

— Совершить прогулку над Москвой-рекой 1 мая можно с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня. 2 мая канатка откроется в 16:00 из-за проведения еженедельной профилактики после выходных, 8 мая посетить канатную дорогу можно с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня, — говорится в сообщении.

Кроме того, 10 мая канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00 по тарифам среды.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по городу, которые, безусловно, стоит посетить в предстоящие майские выходные. Так, москвичей приглашают посетить сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и так далее.

Также в майские праздники продолжат работать соцучреждения столицы, однако график некоторых учреждений изменится. Так, офисы «Мои документы» 1 и 9 мая будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним.

В период майских праздников Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой запустит дополнительные поезда.