Стало известно, как будут работать социальные учреждения Москвы в майские праздники

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Соцучреждения столицы продолжат работать в майские праздники, однако график некоторых учреждений будет изменен.

Так, поликлиники будут открыты для пациентов 29 апреля и 6 мая с 09:00 до 18:00, а 30 апреля, 1 и 7–9 мая — с 09:00 до 16:00.

Офисы «Мои документы» 1 и 9 мая будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним: районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Центры «Моя карьера», «Профессионал», «Моя работа» с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут закрыты для посещения. С 2 по 5 мая эти учреждения продолжат работу в обычном режиме. Если горожане подадут онлайн-заявление на сайте центра занятости в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, то датой направления будет считаться ближайший рабочий день — 2 мая и 10 мая.

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей будет закрыт 1 и 7–9 мая. В остальные дни в нем продолжат оказывать помощь по обычному графику: со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00. Понедельник — выходной день.

Все государственные ветеринарные клиники города будут работать в обычном режиме. Столичные ЗАГСы уйдут на выходные 1, 2 и 7–9 мая. При этом дворцы бракосочетания № 1 и 4 будут закрыты только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая они будут работать в режиме предпраздничного сокращенного дня — с 09:00 до 17:00. С 3 по 6 мая посетителей будут принимать в обычном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.