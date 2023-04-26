Стало известно, как будут работать медицинские организации столицы в майские праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве, как и по всей России, скоро начнутся праздничные и выходные дни, приуроченные к празднованию Дня Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим медицинские организации города перейдут на особый график работы.

Так, городские поликлиники для взрослых будут работать 29 апреля и 6 мая — с 9:00 до 18:00, а 30 апреля, 1 и 7–9 мая — с 9:00 до 16:00. Кабинеты ОРВИ и травмпункты будут доступны для посещения в часы работы медучреждений.

— Круглосуточные травмпункты, молочно-раздаточные пункты и Центр телемедицины продолжат работу в прежнем режиме, — отметили на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Вакцинироваться от COVID-19 в поликлиниках горожане смогут 29 апреля и 6 мая — с 9:00 до 18:00, а 30 апреля, 1 и 7–9 мая — с 9:00 до 16:00. Пункт вакцинации в ГУМе будет открыт с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая по обычному графику — с 10:00 до 21:00.

Вызовы на дом с 29 апреля по 1 мая и 6–9 мая будут принимать до 14:30. Медицинская помощь будет оказываться с 9:00 до 15:00.

В майские праздники также будет изменен график работы отделений «Почты России».