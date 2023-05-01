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Москвичам рассказали, какие промышленные предприятия открылись в городе за 2022 год

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали, какие промышленные предприятия открылись в городе за 2022 год
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В столице активно развиваются центры обрабатывающей промышленности. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москва сегодня — один из основных центров обрабатывающей промышленности в России: здесь работают 3,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек, — говорится в сообщении.

В прошлом году на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» был сформирован фармацевтический кластер, который объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств. Также в ноябре 2022 года на городском предприятии запустили серийную сборку автомобилей под историческим брендом «Москвич», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в ходе модернизации превратился в один из лучших в Европе. Предприятие уже снизило влияние на окружающую среду на 75 процентов, а к 2025 году планирует перейти на полностью безотходное производство.

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