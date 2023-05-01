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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о холодном Первомае

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о холодном Первомае
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве 1 мая будет прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Первомай в столичном регионе ознаменуется не по сезону холодной погодой. Причиной тому станет тыл циклона, куда прорвется очередная порция разрозненных кучево-дождевых облаков и полярного воздуха с температурным фоном, соответствующим климатической норме середины апреля, — сказал он.

По словам Тишковца, 1 мая в городе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и кратковременный дождь. Температура днем в Москве составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Также синоптик рассказал, что москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода в мае. По его словам, количество осадков в последний месяц весны ожидается умеренное — не более 10 процентов выше нормы. Первая декада мая, добавил Тишковец, будет и вовсе «провальной»: температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы.

В отдельные дни в майские праздники в столице не исключены осадки и порывы ветра. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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