Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

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Уголовное дело о диверсии возбуждено по факту подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям — «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств» УК РФ.

Дрозденко в своем Telegram-канале добавил, что на месте инцидента специалисты проводят детальный осмотр места происшествия.

Утром 1 мая в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. При этом удалось предотвратить срабатывание взрывного устройства на второй опоре ЛЭП. Дрозденко уточнил, что электроснабжение в населенные пункты подается в штатном режиме.

В конце марта беспилотный летательный аппарат врезался в ЛЭП в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте не