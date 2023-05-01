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Москвичам рассказали о развитии городских автовокзалов

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о развитии городских автовокзалов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице действуют четыре автовокзала — «Центральный», «Саларьево», «Северные Ворота» и «Южные Ворота», а также автостанции «Орехово» и «Варшавская». Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Обветшалые здания, сутолока, невнятные объявления, посадка на автобусы под открытым небом, неудобные и тесные зоны ожидания — так в прошлом выглядели столичные автостанции.

Однако постепенно они меняют свою инфраструктуру: теперь это современные здания с комфортными залами ожидания, бесплатным Wi-Fi, камерами хранения, комнатами матери и ребенка и вендинговыми автоматами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам рассказали о развитии городских автовокзалов Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, в этом году в столице откроют автовокзал «Красногвардейский». Специалисты уже демонтировали старое здание, построили новый трехэтажный корпус, сделали перекрытия и уложили кровлю.

Глава города Сергей Собянин заявил, что городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка.

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