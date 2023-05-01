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Появилось видео с места схода вагонов в Брянской области

Араз Салехов
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Появилось видео с места схода вагонов в Брянской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области.

На видео можно увидеть сошедший с рельсов поезд. При этом некоторые из вагонов объяты пламенем.

Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей сработало взрывное устройство. По его словам, в инциденте пострадавших нет. Он добавил, что движение на данном участке дороги приостановлено.

Также в Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что электроснабжение в населенные пункты подается в штатном режиме.

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