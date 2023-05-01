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Сергей Собянин рассказал о запуске нового проекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы» на ВДНХ

Евгений Белоусов
Город
Сергей Собянин рассказал о запуске нового проекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы» на ВДНХ
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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На ВДНХ запустили спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы», рассказывающий о зеленых зонах выставки. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Ее распределили по четырем тематическим разделам: центральный променад, ландшафтный парк, парк «Останкино» и природный заповедник, — рассказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В каждом разделе отмечены локации, которые будет интересно увидеть во время прогулки. Например, знаменитые фонтаны и цветы в Северном или Южном розарии на центральном променаде. Также гости смогут насладиться прогулкой по воздушной экотропе и зеленому лабиринту в ландшафтном парке.

Также на страницах проекта есть карты цветения роз и сирени. Гости ВДНХ смогут увидеть более миллиона цветов разных сортов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по городу, которые, безусловно, стоит посетить в майские выходные. Так, москвичей приглашают посетить сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и так далее.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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