Сошедший с рельсов в Брянской области поезд принадлежал оператору БЖД

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Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, принадлежал оператору сети железных дорог «Белорусская железная дорога» (БЖД). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе белорусского Минтранса.

— На месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также для оказания помощи назначен восстановительный поезд «Гомель». Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», — говорится в сообщении.

Всего в железнодорожном составе, следовавшем из Гомеля в Брянск, было 78 вагонов, говорится в Telegram-канале министерства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая сообщил, что на 136-м километре железнодорожных путей сработало взрывное устройство. В результате этого грузовой поезд сошел с рельсов. По словам главы региона, в итоге пострадавших нет. Богомаз добавил, что движение на данном участке дороги приостановлено.

Позже в Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги. На видео можно увидеть сошедший с рельсов поезд. При этом некоторые из вагонов объяты пламенем. Позднее стало известно, что возгорание вагонов было ликвидировано.