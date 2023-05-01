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В Совфеде назвали болтовней разговоры о контрнаступлении ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Совфеде назвали болтовней разговоры о контрнаступлении ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о финишной прямой перед контрнаступлением являются простой болтовней. Такое заявление сделал в понедельник, 1 мая, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

— Пока мы знаем только о том, что вчера наши вооруженные силы нанесли несколько очень чувствительных ударов по точкам, значимым для ВСУ. Все остальное — это болтовня с расчетом повлиять на общественное мнение, — объяснил он.

По словам Карасина, украинский министр старается убедить в возможности начала контрнаступления не только западную общественность, но и самих украинцев, передает Lenta.ru.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что недавняя атака ВСУ на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки к контрнаступлению.

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц. По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.

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