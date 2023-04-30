Представитель ВСУ назвала атаку на нефтебазу в Крыму подготовкой к контрнаступлению

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Украинская атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают, — передает ее слова РИА Новости.

В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, полуостров и Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. В результате инцидента жертв и разрушений не было.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, до нефтяного резервуара долетел только один беспилотный летательный аппарат. Второй же беспилотник был поражен военнослужащими постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия.