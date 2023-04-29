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Развожаев: До нефтебазы в Севастополе долетел только один беспилотник

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Развожаев: До нефтебазы в Севастополе долетел только один беспилотник
Фото: shutterstock

До нефтяного резервуара в Севастополе долетел только один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), второй же был уничтожен. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил глава города Михаил Развожаев.

— Уточненная информация по сегодняшней атаке на Севастополь: после работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник, — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Второй же БПЛА, по его словам, был поражен военнослужащими постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Позже специалисты нашли его обломки на берегу рядом с терминалом.

В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым и Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. В результате инцидента жертв и разрушений не было.

Крым Севастополь Беспилотники
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