Как мошенники крадут деньги через фейковые предложения о работе

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Москвичи все чаще стали получать в смс-сообщениях фейковые предложения о работе в маркетплейсах. Мошенники предлагают большие зарплаты, а на деле — сами воруют деньги у «сотрудника».

Смс-сообщения приходят с разных подозрительных номеров. А их текст примерно одинаковый: в один из крупных маркетплейсов набирают сотрудников на удаленную работу. Неполный рабочий день, а зарплата от 2800 до 36 000 рублей в день! Нужно лишь перейти по ссылке. Тут и начинается представление от мошенников. Они рассказывают о сути работы: нужно помогать продавцу продвигать его товары на маркетплейсе или писать положительные комментарии. Но чтобы убедиться, что все работает, предлагают пополнить баланс в личном кабинете. И присылают ненастоящую ссылку на официальный сайт.

— Мошенники создают зеркало сайта. Дизайн, личный кабинет, способы пополнения — все как в оригинале, — объясняет эксперт по кибербезопасности Сергей Белов. — Сначала вы пополняете счет на 100 рублей, их можно вывести обратно. Так вам покажут, что все работает и обмана нет. А потом, когда вы переводите сумму крупнее, эти деньги уже не вернут.

Белов добавил, что злоумышленники таким образом могут украсть персональные данные, установить на ваше устройство вредоносные программы, чтобы украсть средства.

Если вы перевели деньги мошеннику, стоит сразу обратиться в полицию, говорит юрист Андрей Марочкин.

— Необходимо с делать скриншоты всех сообщений от того, с кем вы переписывались. Обычно мошенники используют виртуальные номера разных стран. И поэтому шанс на то, что их поймают, очень мал, но он есть, — объясняет Марочкин. — К тому же вы можете стать соучастником мошеннических и противоправных действий, сами того не подозревая, — добавил Марочкин. — Участвуя в переводе средств или передавая свои персональные данные, вы можете попасть под статью о краже, незаконном финансовом обороте.