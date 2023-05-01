ФАС: Изменение тарифов на передачу электроэнергии не коснется граждан

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Недавно приятное правительством России увеличение тарифов на передачу электроэнергии не затронет простых граждан. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

— Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

Изменение тарифов на передачу электроэнергии связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе, передает ТАСС.

Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3 процента до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества объяснили изменения, которые произошли в области жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году.

Так, с марта 2023 года порядок и сроки подписания акта приемки работ по капитальному ремонту должны утверждать региональные власти. При этом документ по итогам выполненных работ предстоит подписать представителю органа местного самоуправления и лицу, уполномоченному действовать от имени собственников помещений дома.