Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца года

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Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3 процента до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение в понедельник, 1 мая, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети с учетом увеличения на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года, — говорится в документе.

Распоряжение правительства вступило в силу с момента его публикации.

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