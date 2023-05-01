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Приметы и советы

Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца года

Евгений Белоусов
Экономика
Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3 процента до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение в понедельник, 1 мая, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети с учетом увеличения на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года, — говорится в документе.

Распоряжение правительства вступило в силу с момента его публикации.

Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества объяснили изменения, которые произошли в области жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году.

Так, с марта 2023 года порядок и сроки подписания акта приемки работ по капитальному ремонту должны утверждать региональные власти. При этом документ по итогам выполненных работ предстоит подписать представителю органа местного самоуправления и лицу, уполномоченному действовать от имени собственников помещений дома.

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию. Документы, как подчеркивается, нужно тщательно проверять.

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