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Синоптик Леус предупредил москвичей о заморозках в ночь на вторник

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Леус предупредил москвичей о заморозках в ночь на вторник
Фото: shutterstock

В Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 2 мая, ожидаются заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Ближайшей ночью в столичном регионе ожидаются заморозки. В Москве к утру температура понизится до минус одного — плюс одного градуса, по области — минус три — плюс два градуса, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, холоднее всего в ночь на 2 мая будет на севере и западе Подмосковья.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода в мае. По его словам, количество осадков в последний месяц весны ожидается умеренное — не более 10 процентов выше нормы. Первая декада мая, добавил Тишковец, будет и вовсе «провальной»: температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода.

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