Белый дом анонсировал новые поставки военной помощи Украине

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Вашингтон передал Украине почти 100 процентов военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке, — заявил он.

По словам Кирби, поставки помощи включают в себя также и обучение новых украинских военных. Новые пакеты поддержки будут анонсированы Вашингтоном в ближайшее время, передает слова Кирби РИА Новости.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.

Из-за дефицита зенитных боеприпасов ВСУ могут лишиться контроля над небом уже в ближайшее время. О том, как это повлияет на ход военных действий, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.