«Этого недостаточно»: Кулеба пожаловался на помощь Запада Украине

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Той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине недостаточно. Такое заявление сделал во вторник, 25 апреля, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Притом что мы ценим все, что уже было обещано и поставлено, этого еще недостаточно, — заявил он.

По словам Кулебы, Запад на постоянной основе поставляет Киеву снаряды, в том числе калибром 155 миллиметров. В то же время он поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для Украины, передает РИА Новости.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили большое количество боеприпасов и орудий.

Из-за дефицита зенитных боеприпасов ВСУ могут лишиться контроля над небом уже в ближайшее время. О том, как это повлияет на ход военных действий, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.