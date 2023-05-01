Gerçek Alanya: Турист из России упал на скалы в Аланье во время полета на парашюте

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В турецкой Аланье турист из России упал на скалы во время полета на парашюте, спасатели пытаются оказать ему помощь. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщило издание Gerçek Alanya.

Инцидент случился в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасении задействовали пожарную и береговую охрану.

Уточняется, что упавший в ущелье россиянин получил переломы и разговаривает с трудом. Его планируют снять со скал и эвакуировать вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью, передает портал.

В феврале трех жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине, нашли спасатели. Все трое экстремалов оказались живы и здоровы, а медицинская помощь им не понадобилась. Группа на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон.

Согласно сообщениям в местных соцсетях, в группе были отец с сыном, которые уже попадали в схожую ситуацию в 2017 году.