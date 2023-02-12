Трех пропавших экстремалов нашли на Сахалине

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Трех жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине, нашли спасатели. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин.

По его словам, все трое экстремалов оказались живы и здоровы, а медицинская помощь им не понадобилась. Группа на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон в субботу. Их поиски начались вечером того же дня и продолжались всю ночь.

Согласно сообщениям в местных социальных сетях, в группе были отец с сыном, которые уже попадали в схожую ситуацию в 2017 году. Тогда они несколько дней прожили в зимовье, отправившись в путь на снегоходах в непогоду, передает РИА Новости.

В начале февраля га горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел сход лавины, из-за которого 19 туристов пострадали. Среди пострадавших было восемь граждан России. Однако они были вскоре доставлены в больницу и их жизням ничего не угрожает.

Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли, второй гид сломал ногу, еще один турист находился без сознания.