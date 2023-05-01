Кирби заявил, что США не собираются обнародовать данные о потерях ВСУ

Фото: president.gov.ua

Администрация США не планирует публиковать данные о потерях украинской армии. Об этом сообщил в понедельник, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

На онлайн-брифинге для журналистов его спросили, есть ли у Соединенных Штатов данные о потерях ВСУ.

— Я не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об этом. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию, — заявил Кирби.

Он отметил, что власти Украины, если у них будет такое желание, могут опубликовать эту информацию, передает ТАСС.

— Мы не будем говорить об их потерях. Об этом должны говорить они сами. Я не собираюсь выкладывать на всеобщее обозрение что-либо, что усложнит их работу, — сказал Кирби.

Также Джон Кирби сообщил, что США передали Украине около 100 процентов военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки еще продолжатся. По его словам, поставки помощи включают в себя и обучение новых украинских военных.