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Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже 1 июня

Юлия Курганова
В мире
Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже 1 июня
Фото: Unsplash

Министерство финансов Соединенных Штатов может уже через месяц оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований. Об этом в понедельник, 1 мая, заявила министр финансов Джанет Йеллен.

— Оценив последние поступления федеральных налогов, наша оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит, — сообщила она в письме законодателям.

Белый дом требует от Конгресса поднять потолок госдолга. Палата представителей, которая контролируется республиканской оппозицией, увязывает данный шаг с утверждением программы урезания бюджетных расходов, передает РИА Новости.

30 апреля самый богатый банкир Азии, гендиректор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского доллара. Он отметил, что во всем мире сейчас ищут альтернативную резервную валюту. Банкир считает, что для Индии настало подходящее время сделать таковой рупию.

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