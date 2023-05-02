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«Ум — это не про него»: Лазарева высмеяла Газманова и раскритиковала его творчество

Юлия Курганова
Общество
«Ум — это не про него»: Лазарева высмеяла Газманова и раскритиковала его творчество
Фото: Youtube / Юзефович

Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева*, которая уехала из России после начала спецоперации, высмеяла певца Олега Газманова и раскритиковала его творчество.

Она вспомнила о звезде по дороге из Испании в Португалию. Остановившись на заправке, артистка объявила среди своих подписчиков музыкальный конкурс. Она предложила им угадать песню по первым строчкам: «Я сегодня не такой, как вчера».

— Большинство угадали правильно. Это действительно была песня Олега Газманова, очень популярного в те времена певца. Сейчас он популярен тоже, но в каких-то более узких кругах. Дай ему Бог здоровья, и еще ума, но это уже не про него, — разразилась смехом Лазарева.

Также она заявила, что песни Газманова «всегда были одинаковыми», поэтому их невозможно запомнить, зато легко пародировать. Только на композицию «Свежий ветер» команда КВН НГУ, в которой участвовала артистка, написала три пародии.

17 апреля сообщалось, что Олег Газманов резко отозвался об артистах, которые покинули РФ с началом специальной военной операции. По его словам, он уже давно не реагирует на критику от таких экс-коллег.

*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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