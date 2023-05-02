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Приметы и советы

Израиль пообещал возобновить экстренную репатриацию из РФ при необходимости

Юлия Курганова
В мире
Израиль пообещал возобновить экстренную репатриацию из РФ при необходимости
Фото: Пресс-служба Совфеда

Центры экстренной репатриации в Израиле заработают снова, если появится такая необходимость. Об этом сообщило министерство алии и интеграции.

В ведомстве рассказали, что число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, сейчас резко сократилось.

— При необходимости министерство готово снова рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации, — цитирует заявление министерства РБК.

Центры экстренной репатриации открылись в начале прошлого года в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Они позволяли прибывающим российским гражданам, а также украинцам и белорусам ускоренно получать статус репатриантов.

15 апреля текущего года министерство закрыло программу экстренной репатриации для россиян и белорусов. В ведомстве сообщили, что в страну за последний год прибыло много репатриантов, и подчеркнули, что возможность экстренной репатриации по-прежнему доступна для украинцев.

В начале апреля телеведущий Александр Васильев заявил, что РФ славится тем, что из нее всегда эмигрируют. Такое высказывание не обошел стороной публицист Михаил Шахназаров, раскритиковавший слова историка моды.

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